Cervello e fisica quantistica | descrivere la stessa realtà

Nel cuore della relazione tra cervello e fisica quantistica si cela un'affascinante intersezione tra ciò che è materiale e ciò che è immateriale. Funzioni cognitive come memoria, affettività e coscienza, sebbene impercettibili, giocano un ruolo cruciale nella nostra esperienza della realtà. Questo articolo esplora come queste dimensioni del cervello possano essere comprese attraverso i principi della fisica quantistica, rivelando nuove prospettive sulla natura dell'esistenza.

Arezzo, 25 mag. (askanews) - Funzioni come la memoria, l'affettività e la coscienza sono eventi immateriali: non si vedono e non si toccano, ma possiedono una loro esistenza reale quanto quella del mondo della materia. Questi e molti altri aspetti del funzionamento del cervello umano sono stati al centro della seconda edizione del Festival delle neuroscienze, una manifestazione che ha visto partecipare oltre 250 persone tra ricercatori, mondo della scuola e dell'arte, a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Abbiamo parlato con il Dott. Luigi Ripamonti, giornalista scientifico e caporedattore del Corriere della Sera: "Diciamo che è affascinante capire quanto la fisica quantistica, che è un mistero per tutti di fatto e di fatto incomprensibile, in realtà è entrata nella nostra vita, specialmente nella medicina, nelle neuroscienze, in modo fondamentale, importantissimo, ormai inevitabile direi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cervello e fisica quantistica: descrivere la stessa realtà

