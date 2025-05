Cerignola altro nuovo ingresso in Giunta | il 5Stelle Vincenzo Sforza nominato assessore all' Ambiente

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha ufficializzato la nomina di Vincenzo Sforza come nuovo assessore all'Ambiente nella Giunta comunale. Sforza, esponente del Movimento 5 Stelle, si occuperà di importanti deleghe tra cui Ambiente, Ciclo dei rifiuti e Transizione Ecologica, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e il decoro urbano nella città .

