Ceri Mezzani da brividi Caduta di Sant’Antonio Sant’Ubaldo chiude la porta

L'ultima edizione dei Ceri Mezzani si è chiusa, lasciando un'intensa scia di emozioni. La caduta di Sant'Antonio e la chiusura della porta da parte di San Ubaldo hanno regalato momenti indimenticabili. I giovani ceraioli, ferventi protagonisti, hanno dato vita a un rituale che racchiude il fervore di un anno intero, celebrando con passione il loro legame con il Santo Patrono. Una giornata che resterà nel cuore di tutti.

Un’altra Festa dei Ceri Mezzani se n’è andata. Con la solita velocità, perché un giorno di Festa condensa in sé un anno di attesa, ma anche con il solito trasporto emotivo che contraddistingue i giovani ceraioli, veri protagonisti della giornata di ieri nel loro, personalissimo, omaggio al Santo Patrono Ubaldo. E di certo non è stata la caduta di Sant’Antonio in Corso Garibaldi a macchiare un 25 maggio denso di passione, tradizione e devozione degli eugubini. Il programma è stato lo stesso del 15 maggio, partendo quindi dalle prime ore della mattina con la sveglia dei Tamburini per le vie della città, proseguendo poi con la visita al cimitero, la Santa Messa presso la Chiesetta dei Muratori che ha anticipato dunque la processione delle statue dei Santi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ceri Mezzani da brividi. Caduta di Sant’Antonio. Sant’Ubaldo chiude la porta

