Ceraso arresti per spaccio di cocaina e hashish

Il 24 maggio, a Ceraso (SA), i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato due persone, un 30enne e una 21enne, sorpresi con cocaina e hashish. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un'operazione volta a combattere il traffico di sostanze stupefacenti nella regione, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Il 24 maggio, a Ceraso (SA), i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto in Ceraso un 30enne e una 21enne indagati per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" perché trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, due bilancini di precisione e circa 1.900,00 euro in contanti quale probabile frutto dell'illecita attività . È stata formulata al GIP di Vallo della Lucania richiesta di convalida dell'arresto. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento...

