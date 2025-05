Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna Matera e Taranto al ballottaggio

Il centrosinistra festeggia importanti vittorie nelle elezioni amministrative, conquistando Genova e Ravenna, mentre Taranto e Matera si preparano per un ballottaggio, con i progressisti in vantaggio. L’esito si delinea durante il conteggio dei voti, coinvolgendo quasi due milioni di elettori in una tornata elettorale significativa.

Roma, 26 mag. (askanews) – Genova e Ravenna al centrosinistra, Taranto e Matera verso il ballottaggio con i progressisti comunque avanti. E’ l’esito, a spoglio delle schede elettorali ancora in corso, della tornata di elezioni amministrative che ha coinvolto quasi due milioni di elettori e ha visto al voto 117 comuni di regioni a statuto ordinario e 9 comuni della Sicilia. L’affluenza al voto è stata del 56,2% in linea con l’ultima tornata elettorale. Silvia Salis e Alessandro Barattoni vincono già al primo turno rispettivamente a Genova e a Ravenna. Quando a Genova le schede scrutinate – secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo – sono 539 su 653 Salis per il centrosinistra ottiene il 51,57% dei voti contro il 44,16% dei consensi raccolti dal candidato sindaco del centrodestra e vicesindaco reggente uscente, Pietro Piciocchi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

