Centro Sociale Vittorio Veneto in mostra i lavori degli allievi del corso di pittura

Il Centro Sociale Vittorio Veneto apre le porte alla creatività con la mostra degli allievi del corso di pittura. Dopo il positivo riscontro delle edizioni precedenti, l'evento si svolgerà sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, arricchendosi di una doppia giornata di festa. Un'opportunità imperdibile per ammirare i talenti emergenti del nostro territorio e celebrare l'arte in un ambiente accogliente e vivace.

Dopo il successo delle scorse edizioni torna al Centro Sociale Vittorio Veneto la mostra degli allievi del corso di pittura che si terrà nella palestra della struttura sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. La novità di quest'anno sarà proprio la doppia giornata di festa, visto il successo di...

