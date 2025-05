Centro Minibasket Valbisenzio eliminato dai playoff | sconfitta contro Polisportiva Alberto Galli

Il Centro Minibasket Valbisenzio termina la sua avventura nei playoff con un pizzico di delusione, dopo una intensa semifinale contro la Polisportiva Alberto Galli. Nonostante un inizio promettente, con una vittoria nel primo incontro, i biancoblu non riescono a confermarsi e cedono nella decisiva gara 3, chiudendo così una stagione ricca di emozioni e impegno.

La stagione del Centro Minibasket Valbisenzio si chiude non senza rammarico. I biancoblu, dopo essere stati in vantaggio nella serie di semifinale playoff di Divisione Regionale 1 grazie al successo nel primo atto, cedono il passo in gara 3 alla Polisportiva Alberto Galli, che bissa il successo nel secondo appuntamento, piazzando il colpaccio al PalaNenni e conquistando così l'accesso all'atto conclusivo. La formazione allenata da Paolo Bertini si arrende sul parquet amico con il punteggio di 64-77 e viene eliminata dalla corsa promozione. Come accaduto in gara 2, l'avvio è favorevole ai pratesi, che al termine della prima frazione sono avanti di cinque lunghezze sul 24-19...