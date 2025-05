Centri estivi pubblicata la graduatoria per i contributi regionali

È stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione dei Contributi Regionali F.S.E.+, destinati a sostenere la partecipazione ai Centri Estivi accreditati. Queste agevolazioni, utilizzabili fino al 7 giugno 2025, permetteranno alle famiglie di iscrivere i propri figli a qualsiasi turno dei Centri Estivi scelti, offrendo un'opportunità importante per promuovere l'apprendimento e il divertimento durante la stagione estiva.

