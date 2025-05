Cena in Musica per ANT con Irene Fornaciari e Ilaria Casai

La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT invita a una serata unica, "Cena in Musica per ANT", il 30 maggio alle 20. Un buffet delizioso accompagnerà l'esibizione di Irene Fornaciari e Ilaria Casai, il tutto in un'incantevole cornice: il B&B Camilla in via San Francesco n.45 a Pisa. Un evento imperdibile per sostenere una causa importante in buona compagnia.

