Cementificazione abusiva a Baia Zaiana | interviene la Soprintendenza e i lavori di ripristino dei luoghi si arenano

La questione della cementificazione abusiva a Baia Zaiana, nel comune di Peschici, è al centro di un acceso dibattito nella V Commissione, guidata da Michele Mazzarano. Durante la seduta, convocata su richiesta della consigliera del Movimento 5 stelle, Rosa Barone, si è discussa l'intervento della soprintendenza e i progressi dei lavori di ripristino, che sembrano attualmente bloccati.

Unico punto affrontato nella seduta della V Commissione presieduta da Michele Mazzarano quello relativo all’abuso edilizio a baia Zaiana, nel comune di Peschici, su proposta della consigliera del Movimento 5 stelle, Rosa Barone con l’audizione del direttore del dipartimento Ambiente, il dott... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Cementificazione abusiva a Baia Zaiana: interviene la Soprintendenza e i lavori di ripristino dei luoghi si arenano

Opere abusive a Baia Zaiana: individuati i responsabili, dovranno demolire la strada d'accesso alla spiaggia - Nella località Baia Zaiana di Peschici, due individui di 27 e 54 anni sono stati identificati come responsabili di opere abusive. 🔗continua a leggere

ZAIANA Peschici, tentativo di cementificazione abusiva a Baia Zaiana - Peschici, tentativo di cementificazione abusiva a Baia Zaiana. Barone chiede audizione in V Commissione. “Confronto tra gli enti interessati per tutelare la zona”. “La spiaggia di Baia ... 🔗Da statoquotidiano.it

NATURA Peschici, Baia Zaiana ancora sotto attacco: fermato nuovo tentativo di cementificazione abusiva - PESCHICI – A distanza di anni, la spiaggia di Baia ... abusivi. Alla vista dei militari, gli uomini si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Non è la prima volta che Baia ... 🔗Lo riporta statoquotidiano.it

Scempio vicino alla baia di Zaiana: una colata di cemento per realizzare una strada abusiva - «Gli interventi abusivi realizzati negli anni - dichiara - purtroppo sono tanti e non possiamo lasciare da sola l’amministrazione a combattere questa battaglia». La baia di Zaiana si trova all ... 🔗Scrive msn.com