Cedono rami di una palma in via Petrone i cittadini | Serve potatura urgente

In via Petrone, un ramo di palma è ceduto a causa del forte vento, sollevando preoccupazioni tra i cittadini. Un lettore ha segnalato la situazione, chiedendo un intervento urgente per evitare possibili incidenti. La necessità di una potatura immediata si fa sempre più urgente, affinché non si verifichino eventi dannosi per la sicurezza pubblica.

Forte vento, cede ramo di una palma in via Petrone. La segnalazione arriva in redazione da un lettore, che sollecita un intervento prima che qualcuno possa ferirsi: "Volevo segnalarvi la grave situazione di stamattina con il forte vento. Per fortuna che al momento della caduta del ramo della...

