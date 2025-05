Cecilia Zagarrigo paura | la piccola Matilde ricoverata per bronchiolite

Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima affrontano un drammatico inizio di avventura con l’arrivo della loro secondogenita, Matilde, ricoverata per bronchiolite. Mentre avrebbero dovuto godere dei momenti di gioia, la coppia si ritrova a fronteggiare una situazione angosciante che segna le prime settimane di vita della piccola, trasformando un momento di felicità in un incubo.

