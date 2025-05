Cecchi Paone | “Mio marito Simone è il geloso della coppia Non viviamo insieme ci vediamo solo nel weekend”

Alessandro Cecchi Paone ha parlato della sua vita privata, dall'amore per le donne nei primi anni al coming out arrivato nel 2004. "Mi innamorai del mio cameraman, lo dissi piangendo a mia moglie", ha spiegato il giornalista. Dal 2023 è felicemente sposato con Simone Antolini: "Con sua figlia mi sono sciolto, ma per questa legge crudele non posso adottarla"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cecchi Paone: “Mio marito Simone è il geloso della coppia. Non viviamo insieme, ci vediamo solo nel weekend”

