Cecchi Paone il coming out e il marito Simone | Con sua figlia siamo una famiglia

Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista, ha condiviso il suo coming out nel 2004 con la frase "Mamma, amo un uomo". Oggi, felicemente sposato con Simone e padre di Melissa, esplora la sua vita privata nel libro 'I colori della libertà – La mia vita'. In questo articolo, raccontiamo alcuni aneddoti e riflessioni legate alla sua famiglia e al suo viaggio verso l'autenticità .

(Adnkronos) – "Mamma, amo un uomo". Con queste parole Alessandro Cecchi Paone ha fatto coming out con la sua famiglia nel 2004. Oggi il giornalista, felicemente sposato con Simone, papĂ di Melissa, racconta alcune curiositĂ legata alla sua vita privata nel libro 'I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti', ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

