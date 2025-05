CdS – la nuova lista di mercato con l’aiuto di Kvara…

Il calciomercato si apre con grandi aspettative: il Napoli è pronto a rinforzarsi per affrontare le sfide della prossima stagione. Con l'aiuto di Kvara, la nuova lista dei giocatori in entrata potrebbe portare a importanti novità. Scopriamo insieme le ultime notizie e strategie per consolidare la squadra e puntare a traguardi ambiziosi nel 2025.

2025-05-26 08:49:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: NAPOLI – C’è una squadra da rinforzare. Una squadra che dovrà affrontare almeno otto partite in più rispetto alla stagione appena conclusa, e che spera di farlo su tutti i fronti, senza mollare un centimetro. Il Napoli che verrà porterà lo scudetto sul petto, ma la missione di Giovanni Manna, il direttore sportivo che ha vinto il tricolore alla sua prima stagione, è già iniziata. I contatti vanno avanti, i nomi si accumulano, le strategie si affinano. E anche se il sogno De Bruyne resta in prima pagina, tra le priorità ci sono profili meno altisonanti ma di assoluta qualità, da tempo nel mirino del club azzurro... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – la nuova lista di mercato (con l’aiuto di Kvara…)

