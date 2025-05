Catania evade dai domiciliari e va tra i clochard | Meglio in strada che con la mia compagna

Un uomo di Catania ha violato gli arresti domiciliari evadendo per rifugiarsi tra i clochard, preferendo la vita in strada a quella con la sua compagna dopo un litigio. Arrestato dai carabinieri, è stato nuovamente riportato nella sua abitazione, dove si svolge la sua complessa vicenda personale.

Aveva lasciato casa dopo un litigio. Ma dopo essere stato arrestato dai carabinieri, lo hanno riportato nell'abitazione da cui era fuggito... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, evade dai domiciliari e va tra i clochard: “Meglio in strada che con la mia compagna”

Nuoto Catania, tempo di ripartenza dopo la retrocessione in Serie A2 - Il Nuoto Catania si appresta a ripartire dopo la retrocessione in Serie A2, segnando un nuovo capitolo per la squadra. 🔗continua a leggere

Evade da domiciliari, 'meglio senza tetto che la convivenza' - (ANSA) - CATANIA, 26 MAG - Lascia gli arresti domiciliari a Biancavilla dopo un'accesa discussione con la convivente e va a vivere in strada a Catania, assieme ad alcuni clochard di piazza Verga. Prot ... 🔗Secondo msn.com

Catania, “meglio senza tetto che la convivenza”: cinquantaseienne evade dai domiciliari - Lascia gli arresti domiciliari a Biancavilla dopo un'accesa discussione con la convivente e va a vivere in strada a Catania, assieme ad alcuni clochard di piazza Verga. 🔗Da ilsicilia.it

Evade dai domiciliari per vivere in strada con i clochard: arrestato 56enne a Catania - Dopo una lite con la compagna, lascia Biancavilla e si rifugia tra i clochard di piazza Verga. I carabinieri lo rintracciano e lo arrestano per evasione. 🔗Secondo meridionews.it