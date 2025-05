castro dei volsci terza battuta ai cinghiali la caccia come servizio pubblico

Recentemente si è conclusa la terza battuta di caccia ai cinghiali a Castro dei Volsci, promossa dall’amministrazione comunale per contrastare l'emergenza che minaccia l'agricoltura locale. Questa iniziativa trasforma l'attività venatoria in un servizio pubblico, garantendo il sostegno agli agricoltori e cercando di ripristinare l'equilibrio ambientale. Le operazioni hanno coinvolto esperti e volontari, evidenziando l'impegno della comunità nella salvaguardia del territorio.

