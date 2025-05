castro castro sebastian trionfa alla 55^ coppa sportivi di bagnolo

Castro Castro Sebastian trionfa nella 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo, conquistando una vittoria netta. Sul traguardo, il costaricano si impone incontrastato, mentre il titolo toscano juniores 2025 va a Mattia Ballerini, fiorentino di Campi Bisenzio e atleta del Team Vangi, che chiude al secondo posto. La gara si è rivelata particolarmente selettiva, mettendo alla prova le abilità dei partecipanti su un percorso impegnativo.

Sul traguardo della 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo di Montemurlo vince per distacco il costaricano Castro Castro Sebastian, mentre il titolo toscano juniores 2025, va al fiorentino di Campi Bisenzio portacolori del Team Vangi, Mattia Ballerini giunto secondo. È stata una corsa selettiva che alla distanza ha provocato tanti ritiri (ne sono arrivati 33) dei 97 partenti dei quali 55 toscani che puntavano alla conquista del titolo regionale. Il successo di Castro Castro è stato meritatissimo frutto di una condotta di gara intelligente. All'ultimo passaggio dei 5 sulla salita della Rocca che ha decimato le forze in campo, il costaricano è transitato per primo nel quintetto di testa per poi lanciare il suo attacco approfittando della rivalità esistente fra i tre toscani del drappello di testa ovvero Cianti, Paladini e Ballerini...