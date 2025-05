Castelluccio dei Sauri ha un nuovo sindaco | è Mattia Azzone

Castelluccio dei Sauri ha un nuovo sindaco: Mattia Luciano Azzone, eletto con la lista Castelluccio Futura, ha ottenuto 599 voti, pari al 48,54%. Ha sconfitto il tre volte sindaco Antonio Del Priore, candidato con la lista Obiettivo 2030, fermatosi a 521 preferenze. Questa nuova elezione segna un cambio significativo nella leadership del comune.

Castelluccio dei Sauri ha un nuovo sindaco: è Mattia Luciano Azzone, che con la lista Castelluccio Futura ha superato i competitor con 599 voti, pari al 48,54%. Sconfitto Antonio Del Priore (già tre volte sindaco), con la lista Obiettivo 2030, fermatosi a 521 preferenze (42,22%). Solo 114 voti...

