Castellalto | Mazzola cerca la vittoria al Bertoni per accedere alla finale

CASTELLALTO (Teramo) In casa Mazzola il bicchiere è giustamente mezzo pieno dopo il ko di misura di ieri. Adesso però serve una vittoria domenica al Bertoni per accedere alla finale. "E' stata una bella partita dal punto di visa del gioco – ha detto mister Marco Ghizzani (foto), ieri in tribuna per squalifica, al termine del match – con due squadre che hanno giocato a viso aperto per 90 minuti. Sapevo quali erano i punti di forza dei nostri avversari ma anche quelli deboli. A mio avviso non siamo stati bravi nel primo tempo a sfruttare le occasioni che abbiamo creato ma pensiamo a restare concentrati adesso e sul pezzo credendoci molto in vista del ritorno di domenica prossima"...