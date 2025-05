Castel Volturno vanno in caserma per sporgere denuncia a bordo di scooter rubato e senza patente

Due cittadini ghanesi, di 38 e 28 anni, sono finiti nei guai dopo essere andati in caserma a Castel Volturno per sporgere denuncia. Sorpresi a bordo di uno scooter rubato e senza patente, i due hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, complicando ulteriormente la loro situazione legale. L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio nella zona.

A finire nei guai due cittadini ghanesi di 38 e 28 anni L'articolo Castel Volturno, vanno in caserma per sporgere denuncia a bordo di scooter rubato e senza patente Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, vanno in caserma per sporgere denuncia a bordo di scooter rubato e senza patente

Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani finiscono nei guai - I due hanno 28 e 38 anni. Quello che guidava lo scooter era anche senza patente L'articolo Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani fin ... Secondo msn.com

Castel Volturno, vanno dai carabinieri per una denuncia ma vengono beccati con scooter rubato - Si sono presentati in caserma per sporgere una denuncia, ma sono finiti loro stessi nel registro degli indagati. Un paradosso che ha avuto luogo nella ... Da pupia.tv

Castel Volturno, in caserma per denunciare uno smarrimento: si presentano con motorino rubato - In sella a un ciclomotore rubato si sono presentati in caserma per sporgere una denuncia di smarrimento ma sono stati, a loro volta, denunciati per ricettazione. È accaduto a Castel ... Come scrive msn.com