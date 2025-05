Cassino dopo gli ordigni esplosivi scatta il piano sicurezza | più controlli in città e task force contro la malamovida

Dopo recenti eventi allarmanti, tra cui esplosioni di ordigni e incendi, Cassino intensifica le misure di sicurezza. Il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, ha annunciato un piano strategico per contrastare la malamovida e aumentare i controlli in città. La decisione nasce dalla necessità di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, in risposta a una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Dopo gli episodi che hanno scosso la città nelle ultime settimane, tra incendi sospetti e ordigni rudimentali esplosi in pieno centro, a Cassino arriva la stretta sulla sicurezza. A deciderlo è stato il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, che questa mattina ha presieduto una riunione tecnica... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cassino, dopo gli ordigni esplosivi scatta il piano sicurezza: più controlli in città e task force contro la malamovida

