Cassino auto di un magistrato data alle fiamme nella notte | indagini in corso atti trasferiti a Perugia

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Cassino è stata teatro di un episodio inquietante: un'autovettura di proprietà di un magistrato della Procura della Repubblica è stata data alle fiamme. Le indagini sono in corso e il fascicolo è stato trasferito a Perugia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull'integrità del sistema giudiziario locale. Fortunatamente, l'incendio non ha coinvolto altre auto o persone.

