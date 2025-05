Caso Stella Maris in tribunale udienza chiave

Il caso Stella Maris giunge a un momento cruciale in tribunale, con l'udienza di martedì che avrà come protagonista lo psichiatra consulente tecnico della difesa. Le testimonianze potrebbero avvicinare il processo alla sua conclusione, rendendo imminente la requisitoria del pubblico ministero. I presunti maltrattamenti avvenuti nella sede di Montalto della Fondazione Stella Maris continuano a suscitare crescente attenzione.

Il processo sui presunti maltrattamenti nell’allora sede di Montalto della Fondazione Stella Maris si sta avviando verso la conclusione: nelll’udienza di martedì, si apprende, sarà sentito lo psichiatra, consulente tecnico della difesa, e a seguire potrebbe già tenersi la requisitoria del pubblico ministero Fabio Pelosi. In occasione dell’udienza ci sarà un altro presidio – il sedicesimo – dei militanti del Collettivo Antipsichiatrico "Antonin Artaud" di Pisa (che annuncia l’iniziativa) sotto il Tribunale di Pisa. ll processo va avanti da oltre sei anni e ha visto sfilare un elevato numero di testimoni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Stella Maris in tribunale, udienza chiave

Altre fonti ne stanno dando notizia

