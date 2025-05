Caso Resinovich sequestrati altri coltelli di Visintin

Nell'ambito delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la Procura ha sequestrato ulteriori coltelli appartenenti a Sebastiano Visintin. Questi tre nuovi reperti, oltre a quelli recentemente esaminati, potrebbero rivelarsi cruciali per il chiarimento del caso. La tensione attorno alla vicenda continua a crescere, alimentata dalle ultime scoperte e dall'incessante attenzione mediatica.

Oltre a quelli sequestrati di recente, nel corso della seconda fase delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, altri coltelli di Sebastiano Visintin sono finiti nel mirino della Procura. Sono tre lame, secondo quanto riporta il quotidiano Il Piccolo, che Sebastiano Visintin - indagato per l’omicidio volontario della moglie - oltre due anni fa aveva regalato a un conoscente, in Toscana. Quest’ultimo,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Resinovich, sequestrati altri coltelli di Visintin

