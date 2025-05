Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, rompe il silenzio dopo le recenti accuse della Procura, che lo indicano come possibile assassino della moglie scomparsa a Trieste. Tornando a casa, Visintin si rifiuta di rivelare dettagli sul caso, sollevando interrogativi e tensioni su questo misterioso delitto. La sua dichiarazione “Chi è stato? Non lo dico” lascia aperti molti scenari su ciò che è realmente accaduto.

Caso Resinovich, il marito Visintin torna e rompe il silenzio: "Chi è stato? Non lo dico" – Sebastiano Visintin torna a casa sua a Trieste e rompe il silenzio dopo l'accusa della Procura, che lo giudica come il possibile assassino della moglie Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Caso Resinovich, il marito Visintin torna e rompe il silenzio: "Chi è stato? Non lo dico". «Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente, e sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 1995», ha detto Sebastiano Visintin ai microfoni di Tele4, intervistato mentre era alla guida della sua auto rispondendo se è stato lui ad uccidere la moglie...