Caso Resinovich altri tre coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin

Nuove rivelazioni nel caso di Liliana Resinovich: tre coltelli sono stati sequestrati a Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio volontario della moglie. Gli oggetti, precedentemente donati a un conoscente, potrebbero rivelarsi significativi per le indagini in corso. La scoperta è avvenuta dopo che la notizia ha iniziato a circolare, destando ulteriore interesse e preoccupazione attorno a questo complesso caso giudiziario.

(Adnkronos) – Altri tre coltelli sono stati sequestrati a Sebastiano Visintin nell'ambito delle indagini sul caso di Liliana Resinovich. L'uomo, indagato per l'omicidio volontario della moglie, oltre due anni fa li aveva regalati a un conoscente. Un professionista che, quando è circolata la notizia del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici in .

