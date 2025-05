Caso Maria Denisa Adas i telefoni della donna sono stati riaccesi pochi minuti con scambio di traffico dati online

L'oscura scomparsa di Maria Denisa Adas continua a alimentare interrogativi: nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, i suoi telefoni sono stati riaccesi per alcuni minuti, consentendo uno scambio di dati con almeno altri due dispositivi. Le ultime indagini rivelano nuovi dettagli che potrebbero essere cruciali per far luce su questa inquietante vicenda.

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio – la notte nella quale si sono perse le tracce di Maria Denisa Adas – i telefoni della donna sono stati riaccesi per pochi minuti permettendo uno scambio di traffico dati sulla rete con almeno altri due dispositivi. È quanto hanno fatto emergere le ultime verifiche condotte dagli inquirenti sul caso della 30enne sparita da Prato dov’era arrivata per praticare la sua attività di prostituzione. A quanto emerso infatti, dopo la conversazione telefonica lunga 38 minuti tra la scomparsa e la madre, dai dispositivi di Denisa sarebbero partiti due scambi di dati riconducibili verosimilmente a connessioni online... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Maria Denisa Adas, “i telefoni della donna sono stati riaccesi pochi minuti, con scambio di traffico dati online”

