caso garlasco quell atroce ipotesi alternativa e il segreto fatale di chiara poggi

Era il 13 agosto 2007 quando il tranquillo paese di Garlasco, in provincia di Pavia, fu sconvolto da uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi decenni. Nella villetta di via Pascoli, Chiara Poggi, 26 anni, venne ritrovata senza vita. Un delitto brutale che fin da subito attirò l’attenzione dei media, trasformandosi in un giallo che avrebbe tenuto l’Italia con il fiato sospeso per anni. Le indagini si concentrarono inizialmente sul fidanzato della vittima, Alberto Stasi, ma ben presto l’ombra del dubbio iniziò a sollevarsi, generando una serie di ipotesi che negli anni avrebbero arricchito di mistero e complessità questa tragica vicenda... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it