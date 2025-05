Caso Garlasco Parla Ex Maresciallo | Ecco La Verità Shock!

Franco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Garlasco, rivela dettagli inediti sull'omicidio di Chiara Poggi, svelando errori investigativi e sospetti trascurati. La sua testimonianza mette in luce una verità scioccante che potrebbe riscrivere la storia di un caso che ha segnato profondamente la comunità e che resta una ferita aperta. Analizziamo insieme le rivelazioni di Marchetto e le implicazioni di queste dichiarazioni.

Franco Marchetto, ex comandante dei carabinieri a Garlasco, racconta il lato oscuro dell’omicidio di Chiara Poggi tra errori investigativi, sospetti ignorati e una verità che potrebbe cambiare tutto. Una ferita ancora aperta a Garlasco: la verità mai detta sull’omicidio Poggi. Franco Marchetto oggi serve caffè e brioche dietro al bancone di un bar a Garlasco, ma non ha mai davvero abbandonato il ruolo del carabiniere. L’ex comandante della stazione locale vive ancora nel paese che, il 13 agosto 2007, divenne il centro di uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia: l’omicidio di Chiara Poggi... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Caso Garlasco, Parla Ex Maresciallo: Ecco La Verità Shock!

