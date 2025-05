Caso centro commerciale | Nonostante la delusione sostengo questa città

Nonostante le recenti delusioni, l'imprenditore Alberto Simonetti ribadisce il suo sostegno a Macerata e alla cultura locale. Dopo la bocciatura in consiglio comunale delle modifiche al nuovo centro commerciale di Piediripa, Simonetti annuncia il suo impegno accanto al Macerata Opera Festival, sottolineando l'importanza di credere e investire nella cultura, elemento fondamentale per la crescita e il benessere della comunità.

L’imprenditore Alberto Simonetti sarà al fianco del Macerata Opera Festival. "Nonostante tutto – scrive in una nota riferendosi alla bocciatura in consiglio comunale delle modifiche al nuovo centro commerciale di Piediripa che porta il suo nome – continuiamo a credere nella cultura. E a sostenerla. Dopo quanto accaduto, dopo la delusione, dopo anni di lavoro annullati da una decisione politica cieca e incoerente, c’è una cosa che resta intatta: la nostra volontà di credere in questo territorio. Nonostante la bocciatura del progetto di Piediripa, la Simonetti non smette di investire su Macerata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso centro commerciale: "Nonostante la delusione sostengo questa città"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso centro commerciale: "Nonostante la delusione sostengo questa città" - Simonetti torna sulla mancata approvazione della delibera e annuncia la sua vicinanza al Mof: "Grazie al sindaco, ha avuto coraggio. Politica miope". Scrive ilrestodelcarlino.it

Caso centro commerciale. Bagarre in consiglio comunale, la maggioranza è a rischio - Blarasin (Fratelli d’Italia) annuncia il no alla Simonetti, numeri risicatissimi per il centrodestra. Decine di persone assistono in aula: il voto slitta a oggi, possibili astensioni dall’opposizione. Segnala msn.com

Centro commerciale bocciato, la galassia dei fuoriusciti mette in crisi Parcaroli: «Non siamo dei burattini» - MACERATA A fine mese è prevista l’approvazione del bilancio consuntivo, l’unico atto per il quale si rischia il commissariamento. Dopo lo stop alla delibera per il nuovo ... Scrive msn.com

21.09.2019 Suv impazzito in centro commerciale a Chicago