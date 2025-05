Casertano si candida a sindaco nel paese più piccolo d' Italia al voto e incassa zero preferenze

In un'elezione che si è rivelata sorprendente, Andrea Gaudio, candidato sindaco della lista 'Progetto Popolare', ha affrontato un'inaspettata delusione a Malvicino, il comune più piccolo d'Italia. Con soli 83 elettori, la sua candidatura non ha ricevuto alcun voto di preferenza, evidenziando le sfide e le peculiarità della politica locale in un centro abitato così ridotto.

Casertano si candidato a sindaco nel paese più piccolo d'Italia chiamato al voto in questa tornata elettorale. Andrea Gaudio di Maddaloni era candidato sindaco nella lista 'Progetto Popolare' nel piccolo centro di Malvicino, in provincia di Alessandria, e con appena 83 elettori, di cui 69... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Casertano si candida a sindaco nel paese più piccolo d'Italia al voto e incassa zero preferenze

Pignataro Maggiore, tre nomi per il post Magliocca: il voto - Pignataro Maggiore è uno dei due comuni casertani chiamati al voto oggi (i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) per l'elezione del sindaco e il rinnovo ... 🔗Secondo ilmattino.it

Calvignano: ottanta elettori, nove candidati sindaco. E uno solo risiede in paese - Il borgo adagiato sulle colline dell’Oltrepò può vantare un curioso record. E il numero degli aspiranti consiglieri supera quello degli aventi diritto al voto ... 🔗Da msn.com