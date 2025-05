Caserta | vanno in caserma per sporgere una denuncia ma si presentano con un motorino rubato

Due uomini, di 28 e 38 anni, si sono presentati alla questura di Castel Volturno, in provincia di Caserta, per denunciare lo smarrimento di un oggetto. Ironia della sorte, il motorino con cui sono giunti era rubato. La scoperta è avvenuta grazie all'occhio attento di un agente, che ha subito avviato le procedure di accertamento.

In provincia di Caserta, a Castel Volturno, due ragazzi di 28 e 38 anni si sono recati nella questura locale per sporgere una denuncia di smarrimento. Il mezzo con cui, tuttavia, sono arrivati dai Carabinieri, era un motorino rubato. A rendersene conto è stato un agente in servizio. L’uomo, infatti, ha visto che il veicolo . L'articolo Caserta: vanno in caserma per sporgere una denuncia ma si presentano con un motorino rubato... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani finiscono nei guai - A Castel Volturno, nella provincia di Caserta, due giovani di origine ghanese hanno commesso un clamoroso autogol. 🔗continua a leggere

Caserta: vanno in caserma per sporgere una denuncia ma si presentano con un motorino rubato - In provincia di Caserta, due ragazzi si sono recati in questura per sporgere denuncia di smarrimento. Il motorino con cui sono arrivati era rubato. 🔗dailynews24.it scrive

Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani finiscono nei guai - I due hanno 28 e 38 anni. Quello che guidava lo scooter era anche senza patente L'articolo Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani fin ... 🔗Come scrive msn.com

Castel Volturno, in caserma per denunciare uno smarrimento: si presentano con motorino rubato - In sella a un ciclomotore rubato si sono presentati in caserma per sporgere una denuncia di smarrimento ma sono stati, a loro volta, denunciati per ricettazione. È accaduto a Castel ... 🔗Secondo msn.com