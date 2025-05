Case e immobili in vendita a prezzi competitivi aste dal 16 giugno

Scopri le opportunità imperdibili per acquistare case e immobili a prezzi competitivi! Dal 16 al 27 giugno 2025, Inail dà il via a aste pubbliche per 119 lotti immobiliari in diverse regioni italiane. Gli immobili, che spaziano tra residenziale e commerciale, possono essere liberi o occupati, offrendo un’ampia gamma di soluzioni per investitori e privati. Non perdere l’occasione di trovare la tua proprietà ideale!

Dal 16 al 27 giugno 2025 si aprono le aste pubbliche indette da Inail per la vendita di 119 lotti di unità immobiliari dislocate in diverse regioni italiane. Si tratta di immobili a uso residenziale o commerciale, liberi o occupati, alcuni dei quali provenienti dall’ex patrimonio cartolarizzato Scip rimasto invenduto, rientrato ora nella disponibilità dell’ente. Tutti i beni vengono ceduti tramite aste pubbliche (salvo i casi previsti per alienazioni dirette a inquilini aventi diritto di opzione o trattative private regolate dallo specifico Regolamento Inail). Il sistema adottato garantisce legalità e accessibilità, offrendo una concreta possibilità di acquisire immobili statali a prezzi inferiori a quelli di mercato... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Case e immobili in vendita a prezzi competitivi, aste dal 16 giugno

Approfondimenti da altre fonti

Cambio idea sulla vendita di casa, cosa succede con l’agenzia immobiliare? - Ecco cosa succede con l'agenzia immobiliare se il proprietario cambia idea sulla vendita della casa, obblighi e diritti. Scrive money.it

Casa al mare, il mercato si muove. E i prezzi salgono. Ecco quanto costano in tutta Italia, località per località - Il mercato delle case al mare in Italia si conferma vivace anche nel 2025, con un aumento medio dei prezzi tra il 2,5% e il 3% e punte del 5% e 9% in località top come Amalfi e Ischia. Domanda vivace, ... Segnala milanofinanza.it

Casa: prezzi in salita nel 2024, costo medio 160mila euro - Calano i tassi mutui, diventa più facile acquistare per le famiglie. Crescono anche le richieste di immobili di lusso. Il mercato riparte, 720mila ... Lo riporta repubblica.it

Quanto ti costa COMPRARE CASA? | Tutti i costi 2025