Case di riposo liste d' attesa e carenza di personale | Dov' è l' impegno promesso dall' amministrazione?

Nell'ambito della crescente problematica delle liste d'attesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) nella provincia di Sondrio, Futuro Insieme porterà all'attenzione del consiglio comunale un'interpellanza. Questa iniziativa mira a sollecitare l'amministrazione riguardo alla carenza di personale e all’impegno necessario per garantire un’assistenza adeguata agli anziani, in particolare nella RSA città di Sondrio.

Alla luce dei dati riguardanti l’allungamento delle liste di attesa per un posto nelle RSA della provincia, ma soprattutto per la RSA città dí Sondrio, Futuro Insieme presenterà, in occasione della seduta del consiglio comunale in programma a palazzo Pretorio venerdì, un'interpellanza che vede... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Case di riposo, liste d'attesa e carenza di personale: "Dov'è l'impegno promesso dall'amministrazione?"

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge. 🔗continua a leggere

Schillaci “Abbiamo avviato un percorso per abbattere le liste d’attesa” - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l’avvio di un percorso collaborativo volto a ridurre le liste d’attesa in Italia. 🔗continua a leggere

Liste d’attesa, online un modulo per “pretendere la visita nei tempi stabiliti” - L'Associazione Luca Coscioni promuove un'iniziativa innovativa per affrontare i ritardi nelle prenotazioni sanitarie. 🔗continua a leggere

Case riposo nell’Erbese, liste d’attesa più corte. Ma sono 1.200 in cerca di un posto - Gli anziani in lista d’attesa per entrare in una delle dieci ... Al 31 marzo 2025 gli anziani in attesa di entrare in casa di riposo sul territorio erbese erano 1.232, in calo rispetto ai ... 🔗Lo riporta laprovinciadicomo.it

Case di riposo a Bergamo, dal 2022 le persone in lista d'attesa sono aumentate del 40%. La Cisl: «Tariffe insostenibili, basta con il Far West» - In provincia, attendono 19.580 anziani. La tariffa minima si avvicina ai 70 euro al giorno, 6.566 i posti letto accreditati: corrispondono al 2,63% degli over 65. Gatti (Fnp): «Porteremo il tema in Pr ... 🔗Da bergamo.corriere.it

Case di riposo, incognita IMU e TARI e pochi posti - Rischiano di salire ancora le rette delle case di riposo in regione, a causa di spese extra derivanti dai tributi. E a Pordenone in particolare si aggrava anche il problema delle liste d'attesa ... 🔗Come scrive rainews.it