Cascina al centro del calcio giovanile | presentati i Memorial D' Angelo Fiorentini e Simonetti

Cascina si prepara a diventare il centro nevralgico del calcio giovanile dal 29 maggio al 1° giugno, ospitando tre importanti tornei: 'Mattia Simonetti' per i Giovanissimi, alla sua prima edizione, 'Fabio Fiorentini' per gli Esordienti A, e il 15° 'Giovanni D’Angelo' per gli Esordienti B. Un evento imperdibile che celebra il talento e la passione dei giovani calciatori.

Dal 29 maggio al 1° giugno Cascina torna ad essere la capitale del calcio giovanile grazie ai tornei 'Mattia Simonetti' (categoria Giovanissimi, prima edizione), 'Fabio Fiorentini' (Esordienti A, 10ª edizione) e 'Giovanni D’Angelo' (Esordienti B, 15ª edizione). A tessere le fila... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Cascina al centro del calcio giovanile: presentati i Memorial D'Angelo, Fiorentini e Simonetti

