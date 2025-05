Casa Romagna nuovo stop per l' estate | esce anche La Marì Ma già definito chi entrerà nei locali

La pizzeria La Marì, parte del progetto Casa Romagna, chiuderà il 31 maggio, segnando un nuovo capitolo per il locale in piazza Saffi. Annunciata tramite i social, questa chiusura anticipa anche l’arrivo di nuovi ristoratori nei locali. "Ultima cena in centro, poi si cambia indirizzo, non sapori!", si legge nel post, lasciando i clienti in attesa di scoprire le novità gastronomiche in arrivo.

Un post sui canali social della pizzeria La Marì e di Renam Assirelli annunciano la chiusura, il 31 maggio, del locale in piazza Saffi all'interno del progetto Casa Romagna, inaugurato nel 2023 a palazzo Talenti Framonti. "Ultima cena in centro, poi si cambia indirizzo, non sapori!", si legge...

