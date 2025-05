Casa Pasolini al via a Roma i lavori per trasformare l’appartamento in uno spazio culturale

A cinquant'anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Roma dà il via ai lavori per trasformare il suo appartamento in uno spazio culturale. Iniziativa del Ministero della Cultura, il progetto mira a celebrare l'eredità del noto scrittore, regista e giornalista, rendendo omaggio al suo impatto duraturo nel panorama intellettuale italiano e internazionale.

A cinquant'anni dalla sua morte, il Ministero della Cultura ha deciso di dare vita ad uno progetto, volto a trasformare in spazio museale l'appartamento in cui ha vissuto Pier Paolo Pasolini. Scrittore, regista, giornalista, Pier Paolo Pasolini è una figura influente nel panorama intellettuale del nostro Paese. Un pensatore che si è espresso, con coraggio e determinazione, contro la società del secondo Novecento. Potremmo definire Pasolini come il maestro della controtendenza; una personalità che ha contestato l'impostazione sociale italiana. Nella sua lotta contro la comunità del suo tempo, si è servito della cultura, ritenendo che fosse l'unico strumento che potesse garantire uguaglianza sociale...

