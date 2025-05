Cartoons on the bay 2025 | sintesi delle dichiarazioni dalla conferenza stampa

Il 26 maggio si è tenuta la conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025, il rinomato festival internazionale dedicato all'animazione. L'evento, in programma a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno, promette straordinarie anteprime e incontri tra i protagonisti del settore. Scopri di più sulle dichiarazioni degli organizzatori e le aspettative per questa edizione imperdibile.

presentazione di cartooons on the bay 2025: l'evento internazionale dell'animazione. Il 26 maggio si è svolta la conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025, il prestigioso festival dedicato all' animazione internazionale. La manifestazione, che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno, rappresenta un punto di riferimento nel settore, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo. Durante l'incontro sono stati illustrati i dettagli dell'edizione 2025, con focus su novità, ospiti e programmi in programma. partecipanti e interventi istituzionali. saluti ufficiali e rappresentanze regionali...

