Cartello poi rimosso Israeliani sionisti non benvenuti qui denunciato negoziante | Clima preoccupante

Milano, 26 maggio 2025 – La controversa esposizione di un cartello alla merceria locale, recante la scritta "Israeliani sionisti non sono benvenuti qui", ha sollevato un acceso dibattito. I consiglieri Daniele Nahum e Gianmaria Radice hanno denunciato il fatti, evidenziando un clima di crescente intolleranza e preoccupazione nella comunità. L'episodio mette in luce le tensioni sociali che attraversano la città.

Milano, 26 maggio 2025 – I consiglieri dei Riformisti a Milano Daniele Nahum e Gianmaria Radice – come preannunciato nelle scorse ore – hanno presentato stamani denuncia in questura contro la merceria che esponeva il cartello 'Israeliani sionisti non sono benvenuti qui'. "Il clima è preoccupante e denuncerò ogni episodio di antisemitismo e discriminazione razziale o basata sulla nazionalità che si verificherà in città", ha dichiarato Nahum. La polemica è scoppiata negli scorsi giorni in un negozio in centro a Milano. Sulla porta dell’esercizio era stato appeso un cartello con la scritta in ebraico "Israeliani sionisti non sono i benvenuti qui", sotto a un altro con la scritta "Stop War" e il disegno di due razzi, uno con sopra la bandiera palestinese e l’altro con quella israelian a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartello (poi rimosso) “Israeliani sionisti non benvenuti qui”, denunciato negoziante: “Clima preoccupante”

