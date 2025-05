Carta docente | malattia e congedo parentale non ne sospendono il diritto

La recente sentenza del Tribunale di Grosseto (n. 31/2025) sottolinea un principio cruciale per i docenti: il diritto alla Carta Docente è garantito anche durante il congedo parentale e la malattia, senza distinzioni tra docenti di ruolo e precari. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti professionali all'interno del settore educativo.

Una recente pronuncia del Tribunale di Grosseto (Sentenza n. 312025 del 29 gennaio 2025) ha riaffermato un principio fondamentale: il diritto alla Carta Docente non può essere sospeso nei periodi di congedo parentale o malattia, nemmeno per i docenti precari. In un contesto scolastico sempre più fondato sull’inclusione e la parità di trattamento, questa decisione . Carta docente: malattia e congedo parentale non ne sospendono il diritto Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

