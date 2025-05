Carta d' identità patente o passaporto quanto costano in Italia | I più cari d' Europa tutti i prezzi

Il costo per il rinnovo di documenti essenziali come carta d'identità, patente e passaporto in Italia è tra i più elevati in Europa. Tra bolli e bollettini, le spese di gestione pesano notevolmente sul budget dei cittadini. Questo articolo analizza i prezzi attuali e confronta i costi con gli altri Paesi europei per evidenziare la situazione italiana in questo ambito. Scopriamo insieme i dettagli!

Passaporto, carta d'identità, patente: tra bolli e bollettini il rinnovo di questi documenti in Italia è tra i più cari d'Europa. E' quanto risulta da un'indagine... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carta d'identità, patente o passaporto, quanto costano in Italia: «I più cari d'Europa», tutti i prezzi

La patente equivale alla carta d'identità?