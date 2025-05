Carpi | Lazzaretti rinnova Tcheuna fino al 2028 ma il mercato resta aperto

Il Carpi di Claudio Lazzaretti si prepara a una settimana decisiva per la costruzione della squadra, con il rinnovo del contratto di Rodrick Tcheuna fino al 2028. Questa mossa strategica blinda il promettente terzino classe 2005, ma il mercato rimane aperto e le prime scelte del club potrebbero portare a nuove sorprese. L’attenzione è alta in vista delle prossime mosse sul mercato.

Si apre la settimana delle prime scelte per Claudio Lazzaretti nella costruzione del nuovo Carpi. Il primo segnale è arrivato con l’allungamento del contratto di altri 2 anni a Rodrick Tcheuna (dal 2026 al 2028), mossa che ha blindato il terzino classe 2005, ma che in chiave mercato non esclude una sua partenza. Il Carpi a gennaio 2026 lo avrebbe potuto perdere a zero senza il prolungamento vista la scadenza a giugno, in questo modo invece per arrivare a Tcheuna una società dovrà bussare subito alla porta biancorossa, anche se le tante "big" (Juve, Verona e Sassuolo) che seguivano l’ex Corticella fino a dicembre scorso si sono un po’ defilate dopo i 4 mesi di stop per infortunio che lo hanno tenuto fuori praticamente tutto il girone di ritorno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi: Lazzaretti rinnova Tcheuna fino al 2028, ma il mercato resta aperto

