Carovigno Basket trionfa in casa del Castellaneta | grande gioia per la promozione In D1

Il Carovigno Basket 2023 Asd celebra una storica promozione in Divisione regionale 1, grazie a una vittoria decisiva nella gara 2 della finale playoff. Domenica 25 maggio 2025, al Palanera di Matera, i ragazzi guidati da coach Leuzzi hanno trionfato contro la Magna Grecia Basket Academy, regalando una grande gioia alla societĂ e ai tifosi. Scopri tutti i dettagli di questa straordinaria impresa!

CAROVIGNO - Grandissimo successo per il Carovigno Basket 2023 Asd che ha conquistato la promozione in Divisione regionale 1 vincendo la decisiva gara 2 della finale playoff. Domenica 25 maggio 2025, al Palanera di Matera, i ragazzi di coach Leuzzi hanno superato la Magna Grecia Basket Academy di... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Carovigno Basket trionfa in casa del Castellaneta: grande gioia per la promozione In D1

