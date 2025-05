Caronnese sconfitta in casa Ac Leon Monza Brianza trionfa nei playoff d' Eccellenza

La Caronnese esce sconfitta nel match di andata delle semifinali dei playoff nazionali d’Eccellenza, perdendo 2-1 contro il Sandonà tra le mura amiche. I rossoblù, guidati dal mister Michele Ferri, non riescono a capitalizzare la propria prestazione, mentre i veneti si dimostrano impietosi, sbloccando la gara dopo una fase iniziale di studio. La sconfitta complica il cammino verso la finale e la promozione.

Nelle gare d'andate delle semifinali per i playoff nazionali d'Eccellenza, la Caronnese incappa in un'inaspettata sconfitta casalinga. I rossoblù guidati da mister Michele Ferri ricevevano tra le mura amiche il Sandonà, capace di vincere per 2-1. Dopo una fase di studio, sono i veneti a sbloccare l'andamento della gara, passando avanti nel punteggio. Al 14' Scantamburlo dalla destra serve in mezzo dove De Stefani brucia tutti e realizza. Al 43' Soncin lascia i veneziani in inferiorità numerica, rimediando il cartellino rosso dal direttore di gara, dopo aver colpito in faccia Zibert. Nella ripresa i caronnesi non riescono a sfruttare il vantaggio dell'uomo in più e anzi al 10' incassano anche la rete del raddoppio: lancio lungo sulla sinistra per Crivaro che confeziona la beffa...