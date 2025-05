Caro voli la Regione liquida 5 milioni di bonus | Già mezzo milione di siciliani ha beneficiato della misura

La Regione Siciliana ha liquidato quasi 5 milioni di euro per il bonus caro-voli, beneficiando già mezzo milione di siciliani. Attraverso due decreti, l'assessorato delle Infrastrutture ha avviato il rimborso del 25% e del 50% per le categorie prioritarie, permettendo di soddisfare tutte le richieste per un supporto economico significativo ai viaggiatori dell'isola.

Liquidati quasi cinque milioni di euro dalla Regione Siciliana per il bonus caro-voli. Con due distinti decreti, uno per il rimborso del 25% e uno per il rimborso del 50% alle categorie prioritarie, l'assessorato delle Infrastrutture ha versato le somme necessarie a evadere tutte le richieste...

