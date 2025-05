Carmine De Angelis riconfermato sindaco di Chiusano di San Domenico

Carmine De Angelis è stato riconfermato sindaco di Chiusano di San Domenico, ottenendo 915 voti, equivalenti al 58,39% delle preferenze. Sostenuto dalla lista Chiusano Bene Comune, il primo cittadino uscente ha conquistato nuovamente la fiducia della comunità, promettendo di continuare a lavorare per il bene del suo comune.

CHIUSANO DI SAN DOMENICO – Carmine De Angelis è stato riconfermato alla guida del Comune di Chiusano di San Domenico. Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista Chiusano Bene Comune, ha ottenuto 915 voti, pari al 58,39% delle preferenze espresse, conquistando così nuovamente la fiducia

