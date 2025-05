Carmagnola un Mese di Cultura per tutti i gusti | eventi mostre incontri spettacoli e libri

Carmagnola si prepara a vivere un Mese della Cultura ricco di eventi, mostre e spettacoli, pensati per soddisfare tutti i gusti. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per stimolare la partecipazione della comunità e valorizzare il patrimonio artistico locale, coinvolgendo associazioni, artisti e ospiti di fama nazionale in un’esperienza culturale unica e stimolante.

Il Mese della Cultura di Carmagnola si propone anche quest'anno come un'occasione importante per promuovere la partecipazione attiva e la crescita culturale della comunità, coinvolgendo realtà artistiche locali e ospiti di rilievo nazionale. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni...

A Carmagnola arriva il mese della cultura: tutte le iniziative in programma - Dal 30 maggio al 9 luglio in vari luoghi della Città. Un ricco cartellone di eventi tra libri, mostre, musica, teatro, conferenze e iniziative delle scuole

CARMAGNOLA - Torna il mese della cultura con letteratura, musica, teatro e mostre - Il Mese della Cultura 2024, prestigiosa e attesa rassegna culturale ... promuovendo il dialogo e l'arricchimento culturale nella comunità di Carmagnola. Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di ...

Letti di Notte 2025 a Carmagnola: al festival che celebra la lettura Marco Maccarini, Paolo Ruffini e Rita Pavone - mercoledì 11 giugno: Paolo Ruffini con il libro "Benito, presente!" (Baldini+Castoldi) intervistato da Attilio Celeghini (LaPresse) giovedì 12 giugno: Marco Maccarini con il libro "Un decimo di te"