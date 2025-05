Carlsen solo contro tutti O meglio contro 143 mila

Magnus Carlsen, il campione del mondo di scacchi, si trova faccia a faccia con un'avversaria inaspettata: 143.000 giocatori. In un'epica sfida, il grande maestro si misura contro il mondo, trascinando il pubblico in un'esperienza unica. Scopri come Carlsen affronta questa sfida straordinaria e quali strategie adotta per emergere trionfante. Non perdere l'occasione di seguire ogni mossa di questa avvincente competizione!

Magnus Carlsen, il più grande scacchista vivente, si è scontrato online contro 143.000 giocatori da tutto il mondo in una partita freestyle durata 46 giorni: il risultato, un pareggio storico, ha sorp