Carlos Augusto in zona mista | Due anni fa giocavo contro il Pisa ora la Champions Psg? Merita la finale ma la rabbia per lo scudetto…

Carlos Augusto, ex giocatore del Pisa, si prepara per la finale di Champions League tra PSG e Inter, riflettendo sulla sua trasformazione in pochi anni. In una recente intervista in zona mista, ha condiviso le sue emozioni e la determinazione della squadra, sottolineando la necessità di vincere. La sua frustrazione per lo scudetto perso si mescola all’entusiasmo per l'importante sfida che li attende.

Giornata di Media Open Day verso la finale di Champions Psg Inter ad Appiano Gentile. Carlos Augusto ha parlato così della partita in zona mista: CARLOS AUGUSTO SU PSG INTER – «Siamo pronti e sono d’accordo con la frase di Eto’o (“Le finali non si giocano, si vincono”, ndr). Sarà una grande partita e faremo una grande settimana per essere pronti per giocare contro una grande squadra. Il Psg ha meritato di arrivar in finale, sanno difendere. Sono felicissimo per quello che ha fatto il gruppo, siamo l’Inter e dobbiamo lottare per tutto. C’è la rabbia per non aver vinto lo scudetto, ma questo gruppo ha esperienza, capiamo quando è il momento di staccare e pensare alla finale... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto in zona mista: «Due anni fa giocavo contro il Pisa, ora la Champions. Psg? Merita la finale, ma la rabbia per lo scudetto…»

